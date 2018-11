DOLE may job fair sa mga PWD

Naghanda ang Department of Labor and Employment (DOLE) ng natatanging job fair para lamang sa mga may kapansanan sa Metro Manila na inaasahang magbibigyan ng oportunidad upang mabigyan ng trabaho, kabuhayan at pagsasanay.

Ang job fair ay isasagawa sa pakikipagtulungan ng Rotary Clubs of District 3830 bilang paggunita sa pandaigdigang araw ng mga taong may kapansa­nan. Ang ekslusibong okasyon ay bahagi rin ng paggunita ng ika-85 taong anibersaryo ng kagawaran.

Maraming pribadong kompanya at ahensiya ng pamahalaan ang inaasahang lalahok at handang tumanggap ng kuwalipikadong persons with disabilities (PWD) bilang kanilang manggagawa sa gaganaping job fair na nakatakda sa Disyembre 5 sa Quezon City Hall na magsisi­mula ng alas-otso nang umaga.

Tampok sa espesya­l na gawain ang pagtupad sa batas na nag-aatas sa mga tanggapan ng pamahalaan na maglaan ng isang porsiyento ng mga posisyon para sa mga PWD. Ang parehong batas, Republic Act 10524, ay humihikayat sa mga priba­dong kompanya na may mahigit 100 manggagawa na maglaan ng isang porsiyento ng kanilang manggagawa para sa mga taong may kapansanan.

Titipunin ng Rotary Club mula sa District 3830 ang mga emplo­yer mula sa iba’t ibang bahagi ng Metro Manila para sa nasabing gawain.

Magbibigay ng tulong-pangkabuhayan at pagsasanay ang Department of Trade and Industry (DTI) at ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) para sa mga kuwalipikadong benepisaryo sa nasabing okasyon. Ang iba pang tanggapan na kalahok sa gaganaping job fair ay ang Public Employment Service Office (PESO) sa NCR, ang National Council on Disa­bility Affairs at ang tanggapan ng Pamahalaang Lokal ng Quezon City.