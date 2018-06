DOLE kinampihan ang ‘endo’ ng nutriasia- Campos

INUPAKAN ng mga mambabatas mula sa Makabayan bloc ng Kamara ang Department of Labor and Employment (DOLE) Region III sa mistulang pagbalewala umano sa patong-patong na pang-aabuso ng kompanyang Nutri­Asia sa mga manggagawa nito.

Pinuntirya ng mga kongresista ang desis­yon ng DOLE Region III na nagdedeklara sa mga nagpoprotestang manggagawa na kasapi ng Nagkakaisang Manggagawa ng NutriAsia Inc. (NMAI) bilang mga agency employee ng B-Mirk Enterprises Corporation imbes na sa higanteng kompanya na pag-aari ng Filipino-Chinese business tycoon na si Joselito Campos.

“The latest DOLE III decision only shows its clear anti-worker bias. It chose to be blind, mute and deaf on the many sins of NutriAsia, which for a long time denied its workers decent salaries, continually abused its workers’ rights for better working condition, practiced arbitrary termination, unjustly made deductions from the worker’s meager salaries and instigated the recent violent dispersal of worker’s strike that led to the serious wounding of five wor­kers and illegal arrest of twenty NMAI members and supporters last June 14,” pahayag ng Makabayan bloc.

Ang Makabayan bloc coalition sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ay binubuo nina Bayan Muna Rep. Carlos Isagani Zarate, ACT Teachers Rep. Antonio Tinio at France Castro, Gabriela Rep. Emmi de Jesus at Arlene Brosas, Anakpawis Rep. Ariel Casilao at Kabataan Rep. Sarah Elago.

Umaabot diumano sa P27 milyon ang ara­wang kita ng Nutri­Asia pero nananatiling kontraktuwal ang mga manggagawa nito.

Himutok pa ng mga kongresista, hindi nire-regular ng NutriAsia ang mga trabahador nito pero bonggang-bongga kung gumastos ng milyones para sa mga celebrity product endorser.

Sinasabing mahigit sa 1,000 ang manggagawa ng Nutri­Asia pero 10% lamang ng bilang na ito ang mga regular na empleyado.

Dahil sa pagkampi sa NutriAsia, tila kinukunsinti rin diumano ng DOLE Region 3 ang pandadahas ng kompanya ng puwersahang buwagin ng mga pulis ang picket line ng nagwelgang mga manggagawa.

“We are calling on DOLE Sec. Silvestre ‘Bebot’ Bello III not to let this decision be implemented. He should immediately order the reversal of the DOLE Region III ruling. Nutri­Asia and B-Mirk committed serious violations of the labor law and both should be held accountable. The Maka­bayan bloc also calls on workers and other sectors to continue their support to NutriAsia workers,” apela ng mga mambabatas.

Samantala, dismaya­do rin si Sen. Joel Villanueva sa kalagayan ng mga manggagawa ng NutriAsia.