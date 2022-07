DOLE kinalma mga gov’t worker sa sibakan

Tiniyak ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa mga manggagawa sa gobyerno na wala silang dahilan upang mangamba sa planong rightsizing dahil maaaring hindi ito nangangahulugan ng pagbabawas.

Ang hakbang ng pagtitipid na isinusulong ng Department of Budget and Management (DBM) ay nangangahulugan din ng pagpapasimple sa mga pamamaraan ng opisina, ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma.

Maaaring kabilang dito ang paglilipat ng human resources mula sa isang opisina patungo sa isa pa upang gawing mas epektibo ang isang sistema, ani Laguesma.

Sa pribadong sektor kung saan siya nagmula, sinabi ni Laguesma na ang rightsizing ay nangangahulugan ng streamlining ng mga proseso at structural reform.

“Kapag pinag-uusapan mo ang pag-streamline, ito ay tungkol sa paggawa ng trabaho sa isang negosyo na mas madali at mabunga. Sa kabilang banda, ang mga reporma sa istruktura ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago sa paraan ng paggawa ng gobyerno. I don’t see downsizing of workforce in those definitions,” sabi niya.

Nanawagan si Laguesma sa mga manggagawa na nangangamba na mawalan ng trabaho dahil sa panukala ng DBM dahil hindi naman layunin ng gobyerno ang pagtaas ng bilang ng mga Filipinong walang trabaho.

“Maging mas positibo tayo sa rightsizing kung saan ang posibilidad ng paglipat o kahit na pagkuha ng mas maraming tao ng isang gobyerno na may maraming mga gawain na dapat gawin ay napakataas,” sabi ni Laguesma.

“Anuman ang mangyari, palaging kakampihan ng DOLE ang seguridad at kaligtasan ng ating mga manggagawa, sila man ay mga lingkod ng gobyerno o empleyado ng mga pribadong institusyon,” dagdag nito. (Mina Navarro/Dolly Cabreza)