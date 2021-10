DOLE: Duterte e-power gamitin sa bakuna

Magpapalabas ng abiso ang Department of Labor and Employment (DOLE) anumang araw ngayon laban sa mga manggagawang tumatangging magpabakuna kontra COVID-19.

Dahil dito, hinikayat ni Labor Secretary Bello III ang lahat ng manggagawa na samantalahin ang libreng bakuna ng pamahalaan para tuloy-tuloy ang kanilang trabaho.

Ipinaliwanag niya na pagbabawalan lang ang mga hindi pa bakunado na hindi makapagtrabaho kung talagang ayaw nila gayung may sapat na supply ng mga bakuna sa bansa.

Idinagdag ni Bello na nauna na ring hiniling sa kanya ng mga business at industry group na ipa¬tupad ang no vaccine, no work policy para sa mga hindi pa bakunado sa gitna ng kanilang panawagan sa gobyerno na paigtingin ang mass vaccination sa bansa.

Bilang tugon, sinabi ni Bello na maaari niyang hilingin kay Pangulong Duterte na gamitin ang emergency powers nito sa ilalim ng nangyayaring health emergency para magpatupad ng mga restrictions o pagbabawal sa mga hindi pa bakunado.

“We are seriously considering issuing an advisory na kailangan magpabakuna para makapasok ka,” diin ni Bello.

Pinag-aaralan na lang aniya nila ang ligalidad ng gagawin nilang hakbang dahil wala pang batas sa bansa na nagtatakda ng mandatory vaccination.

Samantala, tinukoy ni Alan Tanjusay, spokesperson ng Associated Labor Unions-Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) ang kakulangan ng supply sa bakuna bilang pangontra sa hakbang ng DOLE.

Kulang aniya ang bakuna kaya mayroon pa ring mga manggagawa na hindi bakunado.

Sinabi ni Tanjusay na lantarang paglabag sa Republic Act 1125 ang ilalabas na abiso ng DOLE bukod pa sa magreresulta ito sa malalang unemployment problem sa bansa.(Mia Billones/Dolly Cabreza)