DOLE desperado sa nurse palit COVID vacinne – Senado

“BAKIT tayo umabot sa ganito?”

Ito ang tanong ni Senate Minority Leader Franklin Drilon sa Department of Labor and Employment (DOLE) kasunod ng kanilang alok sa United Kingdom at Germany sa pagpapadala ng mga Pinoy nurse sa dalawang bansa sa Europa na may mataas ng kaso COVID-19 death kapalit ng bakuna.

“It’s a sign of desperation. Ganito na ba tayo kadesperado? Tanong ni Drilon.

Ayon kay Drilon, ang ‘palit bakuna’ initiative ay maling polisya at magbibigay ng ‘bad pre­cedent’ sa hinaharap.

“Our health care worker­s are not commo­dities they can trade off,” sabi ni Drilon.

Nauna nang inihayag ni Alice Visperas, DOLE international labor affairs bureau director na hiniling umano ni Labor Sec. Silvestro Bello III sa UK at Germany na bigyan ang Pilipinas ng 600,000 bakuna kapalit ng pagpapadala ng maraming Pinoy nurse at iba pang health care worker.

“For the government to go this far as trading off its Filipino health care workers in exchange for vaccines means something is not right in the government’s coronavirus vaccination strategy,” sabi ni Drilon.

Payo pa ni Drilon, da­ting labor secretary, dapat ibasura ng DOLE ang ganoong uri ng polisiya. (Dindo Matining)