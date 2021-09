DOLE bineybi mga foreign worker

Padadaliin ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang pagkuha ng mga dayuhan ng permit para magtrabaho sa bansa.

Sabi ng DOLE, maari nang kunin ng mga dayuhan ang kanilang Alien Employment Permit o certificate of exemption/inclusion para makapagtrabaho sa Pilipinas sa Philippine Consulate General kung nasaan sila at hindi na nila kailangan magpatatak sa Department of Foreign Affairs (DFA) na nakapasok na sila sa bansa.

Pinirmahan ni DOLE Secretary Silvestre Bello III ang Labor Advisory No. 16 series of 2021 noong August 31 na gagabay sa pag-isyu ng work permit sa mga dayuhan na magtatrabaho sa Pilipinas ng matagal.

Sa bagong patakaran, maari nang idaan ng dayuhan ang kanilang employment permit sa kanilang employer.

Ayon sa Labor Advisory No. 16, maiisyuhan ng work permit ang dayuhan matapos ng limang araw pagkalathala ng labor market test sa isang pahayagan at sa employer iiisyu ang work permit para mapabilis ang pagkuha ng work visa sa Bureau of Immigration o iba pang ahensiya na nagbibigay ng visa sa mga dayuhan. (Eileen Mencias)