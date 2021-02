DOLE: 5M worker nasibak sa pandemya

INIHAYAG ni Labor Secretary Silvestre Bello III na halos limang milyong mga Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng pandemya noong Disyembre 2020.

Inamin ng kalihim na ang bilang talaga ay kakaunti dahil ang ilan sa mga empleyado na pansamantalang nawalan ng trabaho ay muling tinanggap o ibinalik sa trabaho.

Kaunti aniya talaga dahil ang halos tatlong milyon ay natanggal pansamantala.

Sa ilalim ng batas, pagkatapos ng anim na buwan sila ay dapat ire-hire, paliwanag pa niya.

Sinabi ni Bello na ang ilang employer at empleyado ay nagkasundo na palawigin ang panahong mag-lay-off sa isa pang anim na buwan.

Nauna rito ay umapela ang Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) sa gobyerno na magbigay ng mga subsidya para sa mga manggagawa sa gitna ng patuloy na epekto ng pandemya.

Bukod dito, ang inflation ay patuloy na bumilis sa huling tatlong buwan ng 2020, na umaabot sa 3.5% noong Disyembre, pinakamabilis sa loob ng isang taon.

Ang pagbilis ay inaasahang magpapatuloy sa buwang ito dahil sa tumaas na presyo ng gasolina at karne.

Sinabi ni Bello na ang Department of Labor and Employment (DOLE) ay nagbabantay sa isa pang wage subsidy sa mga employer.

Plano ng DOLE na balikatin ang 25% hanggang 50% ng sahod ng kanilang mga mangggawa.

“We really need the wage subsidy for employers in order to preserve… because that’s our mandate, to preserve and protect the employment of our workers,” anang kalihim.

Ayon kay Bello, iminungkahi ng DOLE ang P40 bilyong badyet sa ilalim ng isa pang emergency legislation upang tugunan ang epekto ng pandemya o ang Bayanihan 3.

“Kailangan mong ibigay sa kanila ang momentum ng pag-restart ng kanilang negosyo, ‘yon ang pinakamahalaga. Kailangan mapatibay ’yong kanilang negosyo,” sabi pa niya.

Sa ilalim ng 2021 budget, sinabi ni Bello na P19 bilyon ang inilaan upang matulungan ang mga manggagawa na apektado ng pandemya, kasama na ang P3 bilyon mula sa Department of Tourism (DOT). (Mina Navarro)