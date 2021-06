DOLE: 53K kabataan sa Mindanao nagtrabaho dahil pobre

Aabot sa 53,000 ang child laborer sa rehiyon ng Northern Mindanao, ayon sa Department of Labor and Employment Region 10.

Ito’y natuklasan sa isinagawang profiling ng ahensya, ayon kay DOLE-10 director Albert Gutib.

Nakita na ang nangungunang rason sa pagtatrabaho ng mga bata ay dahil sa kahirapan, pangalawa naman ay ang kultura ng mga Pinoy na pinagtatrabaho agad ang mga musmos sa murang edad.

Ayon kay Gutib, plano nilang makipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya at non-government organization para makapagbigay ng livelihood program sa mga magulang ng child laborer.

“We already provided livelihood assistance to 1,839 parents of child laborers. The child laborers we have profiled were also referred to our partner agencies, like the Department of Social Welfare and Development,” saad ni Gutib. (RP)