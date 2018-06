Dokyu ng Filipino transgender wagi sa Toronto

Ang documentary tungkol sa pagpatay sa 26-year old Filipino transgender woman na si Jennifer Laude ay nanalo bilang Best Documentary Audience Award sa Inside Out LGBT Film Festival na ginanap sa Toronto, Canada noong nakaraang June 4.

Produced and directed by PJ Raval, may titulong ‘Call Her Ganda’ ang naturang documentary na sumunod sa buhay ng tatlong babae na nakipaglaban para sa nangyari kay Laude. Ito ay sina Virgie Suarez, isa sa mga abogado na tinulungan ang Laude family; Meredith Talusan, ang hard-hitting journalist na nagpaingay sa kaso para malaman ito sa buong mundo at ang ina ni Laude na si Julita Laude.

Sa official website ng naturang docu-film, tinawag ni PJ Raval ito na isang ‘modern David and Goliath story’ that, “Forges a visually daring and profoundly humanistic geopolitical investigative expose.”

Ikinatuwa naman ni Raval ang pagkapanalo ng docu-film sa Toronto.

“It was an honor to win the Best Documentary Audienc­e Award at Inside Out.

“Since the award was chosen by the audience, I am touched knowing Jennifer’s story is reaching audience­s worldwide.”

Ang Inside Out LGBT Filmfest ay nagsimula noong 1991, “In an effort to challenge attitudes and change lives through the promotion and exhibition of films and videos made by and about lesbian, gay, bisexual and trans people of all ages, races and abilities.”

Nais ni Raval na maipalabas ang ginawa niyang docu-film sa Pilipinas para mapanood ito ng mara­ming patuloy na nakikipaglaban, lalo na mula sa LGBT community sa ating bansa.

Nag-world premiere ang ‘Call Her Ganda’ sa Tribeca Film Festival nitong 2018. Pinarangalan din ito bilang Outstanding North American Documentary Feature sa Los Angeles Pacific Film Festival noong nakaraang May 2018.

Ang naging review ng The Hollywood Reporter sa docu-film ay “Heartbreaking and inspirational.”