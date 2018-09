Doktor patay sa dengue, 4 ka staff luwas

Usa ka doktor sa Philippine Children’s Medical Center (PCMC) ang namatay sa sakit nga dengue samtang luwas ang upat ka medical staff niini nga giingong nakitaan nga adunay ‘mosquito-borne disease’, matud sa report.

Gikompirmar Department of Health (DOH) nga namatay sa sakit na ‘severe dengue’ si Dr. Sherie Pera Villacorta, nga nadistino sa PCMC, usa ka pediatrics hospital sa Bagong Pag-asa, Quezon City, niadtong Miyerkoles, September 19, 2018.

Matud ni DOH Usec. Eric Domingo, nga si Dr. Villacorta nagmabinantayon sa iyang sakit nga diabetes wala maluwas sa pinaakan sa lamok nga adunay dengue virus. Nasayran nga luwas ang upat ka staff sa ospital nga nataptan sa maong sakit.

Subay sa gipagawas nga pamahayag sa PCMC, nga tungod sa maong hitabo ilang gipalig-on ang awareness ug pagmonitor sa ilang mga kawani ug mga batang pasyente na naka-confine sa ilang ospital.

“This month unfortunately, we had 5 doctors getting ill as well for dengue including the fellow we lost…. The rest have fully recovered. None received the dengue vaccine. Heightened awareness is key coupled with early and proactive clinical intervention as appropriate. Dengue is a serious disease thats needs to be controlled through concerted efforts of everyone,” matud ni PCMC spokesperson Dr Sonia Gonzalez.

Subay niini matud sa DOH, tungod kay ‘peak season’ karon gipaabot nga modaghan ang ‘dengue cases’ busa kinahanglan nga magbantay umanong ang publiko ug himoun kanunay ang gitambag sa DOH aron kalikayan ang ‘dengue outbreak.’