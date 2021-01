Doktor nilibre utang ng 200 cancer patient

Sa panahong ito, ano pa ang libre? Lalo ngayong pinahirapan ang lahat dulot ng nararanasang pandemya, mahalaga ang bawat sentimo.

Sa kabila nito, isang doktor sa United States ang nagdesisyong patawarin ang pagkakautang sa medical bill ng may 200 cancer patient.

Ayon sa ulat ng Beckers Hospital Review, umaabot sa $650,000 o mahigit P31 milyon pa ang bayarin ng nasa 200 pasyente sa Arkansas Cancer Institute.

Tinatag ni Dr. Omar Atiq, isang Pakistani, ang nasabing clinic noong 1991. Sinasagawa dito ang chemotherapy, radiation therapy at iba pang test para sa mga pasyenteng may cancer.

Pero noong Pebrero 2020, nagdesisyon ang institusyon na magsara, makalipas ang 29 taon, dahil umano sa kakulangan sa staff.

Sa kabila nito, nagdesisyon ang founder nitong si Dr. Atiq na i-waive na lamang ang natitirang bayarin ng mga pasyente sa klinika.

Ipinaalam sa mga pasyente ang magandang balita sa pamamagitan ng holiday greeting card na ipinadala sa kanila.

“Although various health insurances pay most of the bills for majority of patients, even the deductibles and co-pays can be burdensome. Arkansas Cancer Clinic is closing its practice after over 29 years of dedicated service to the community. The clinic has decided to forego all balances owed to the clinic by its patients. Happy Holidays,” mababasa sa holiday greeting card.

Marami ang napahanga ng doktor dahil sa pag-unawa na binigay nito sa mga pasyente na malaking tulong lalo pa ngayong mayroong pandemya na nakaapekto sa ekonomiya at kita ng marami. (Issa Santiago)