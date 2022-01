Doktor hinangaan sa libreng konsultasyon

Isang Pinoy doktor ang hinangaan ng mga netizen dahil nag-aalok siya ng libreng check-up sa mga walang pambayad o malayo sa manggagamot.

“Announcement to all!! I, Mikko J. Gamalo, MD will be offering my services to people who are in need. I am a general physician and I want to help those who can’t even afford a checkup from a doctor or malayo sa doctor!” banggit niya sa isang Facebook post ngayong buwan, kalakip ang kanyang selfie.

Saad niya, binigyan silang mga doktor ng Diyos ng biyaya para tulungan ang iba.

“This has been my childhood dream!” sambit pa ni Doc Mikko.

Sa mga gustong pakonsulta, maaa­ring i-chat o tawagan ang doktor kada Lunes, Miyerkoles, at Biyernes mula alas-10:00 ng umaga hanggang alas-tres ng hapon sa 09455224856 (Globe) o 09682410908 (Smart).

“Pagkatapos po o kapag hindi po consultation hours ay kinailangan ko po munang i-off ang aking cellphone. Pasensya na po at medyo marami ang tumatawag,” lahad ni Doc Mikko.

Inabisuhan niya namang magpadala ng PM sa FB ang mga pasyenteng kailangang ipakita ang larawan ng kanilang lagay, tulad ng mga may rashes o pigsa.

Habang sinusulat ito, mayroon nang 76K reactions, 101 comments, at 31K shares ang FB post ng mabait na doktor. (Issa Santiago)