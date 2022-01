Dok, nurse nag-opera kahit nagpositibo

Hinangaan ang isang doktor at isang nurse na sa kabila ng kanilang pagkakahawa sa COVID-19 ay nagawa pa rin nilang magsalba ng pasyente.

Sa Facebook post ni Dr. Caryl Joy Nonan, binahagi niya ang larawan nina Dr. Caroline Costelo Mandin at nurse Ronie Galanta, na kahit positibo sa COVID-19 ay nagawa pang gawin ang appendectomy ng isa ring coronavirus positive na pasyente.

“Ate Roro is admitted (along with her daughter) for COVID, Angkol Ronie is also in isolation due to mild COVID symptoms. But when they heard that I have a COVID positive patient for appendectomy, they rea­dily volunteered,”kuwento ni Nonan sa mga netizen.

Dahilan ng dalawang medical frontliner, sila na ang sumalang sa surgery para hindi na ma-expose ang iba pang nasa operating room ng D. O. Plaza Memorial Hospital sa Prosperidad, Agusan del Sur.

Punto pa ni Nonan, walo sa OR staff ang kasalukuyang sapol ng COVID-19.

“This is service above and beyond!!! Salamat and saludo ko sa inyo Te Roro and Angkol Ronie!” lahad pa ng natuwang doktor. (Ray Mark Patriarca)