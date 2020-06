DOJ Usec Villar: ABS-CBN Gabby Lopez may dual citizenship

Kinumpirma ng Department of Justice (DOJ) na si ABS-CBN chairman emeritus Eugenio `Gabby’ Lopez III ay parehong natural-born Filipino citizen at American citizen.

Sinabi ni Justice Undersecretary Emmeline Aglipay-Villar sa mga miyembro ng House committee on legislative franchises na si Lopez ay may Filipino citizenship alinsunod sa isinasaad ng 1935 Constitution dahil ang mga magulang nito ay kapwa Pilipino.

“Ang pag-confirm sa citizenship ni Mr. Gabby Lopez, sa kanyang pagkapanganak siya ay Filipino citizen,” sabi ni Villar sa House inquiry.

Gayunman, hindi umanong maitatanggi na si Lopez ay isa ring US citizen sa ilalim ng `jus soli’ o `right of birthplace’ na ginagarantiyahan ng 14th Amendment of the U.S Constitution.

Si Lopez ay pinanganak sa Boston, Massachusetts. “ Siya rin ay American citizen dahil doon siya pinanganak,” sabi ni Villar.

Naunang inamin ni Lopez na bukod sa pagkakaroon ng American passport ay nakaboto pa siya sa 2016 United States presidential elections.

Sa ginanap na interpellation ni Dumper Party-list Rep. Claudine `Dendee’ Bautista sa joint congressional inquiry kahapon ng House committee on legislative franchises at good government and public accountability, inamin ni Lopez na lumahok at nakaboto siya sa 2016 U.S. polls kungsaan nanalo si Republican bet Donald Trump.

“As an American citizen, did you ever vote in the U.S. elections?” tanong ni Baustista kay Lopez.

“Yes your honor, I voted in 2016,” sagot naman Lopez.

Samantala, para kay Albay Rep.Edcel Lagman, maituturing na non-issue ang usapin sa American citizenship ni Gabby Lopez sa usapin tungkol sa franchise renewal ng network giant na ABS-CBN.(JC Cahinhinan)