DOJ: Sinas hatulan muna, bago i-pardon

Maari lamang umanong isyuhan ng executive clemency ni Pangulong Rodrigo Duterte si Philippine National Police (PNP) Director General Debold Sinas kapag ito ay napatunayang guilty sa pagdaraos ng mañanita noong nasa istriktong lockdown ang Metro Manila.

Ang pahayag ay ginawa ni Justice Secretary Menardo Guevarra matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte na pinatatawad na niya si Sinas sa isyu ng mañanita.

“The DOJ/prosecutor has to complete the process of preliminary investigation. Executive clemency may come only after a finding of guilt. If there’s no finding of guilt, there’s no room for the application of executive clemency,” ayon kay Guevarra.

Alam ni Duterte na nanatiling nakabinbin ang kaso laban kay Sinas.

“Merely indicating his intent to act with liberality, in consideration of General Sinas’ overall performance as a career police officer,” ani Guevarra.

Hindi umano narinig ni Guevarra ,ang eksaktong sinabi ni Duterte pero kung anuman iyon,maari naman itong gawin ni Duterte alinsunod sa Kontitusyon at gayundin ang DOJ ay gagawin rin ang kanilang trabaho.

Magugunitang umani ng batikos si Sinas dahil sa sa isinagawang mañanita kung saan hinarana ito sa kanyang kaarawan sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City na lumabag umano sa 10 kataong limitasyon sa pagdaraos ng pagtitipon para maiwasan ang COVID19.

Sinabi ni Guevarra na dalawang magkahiwalay na kaso ang isinampa kay Sinas, isa sa Taguig police at isa ang isinampa ng National Bureau of Investigation(NBI) sa DOJ.(Juliet de Loza-Cudia)