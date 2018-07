DOJ pumihit vs Kerwin, Peter Co: Kakasuhan na ng illegal drug trade!

BINALIGTAD ng Department of Justice (DOJ) ang nauna nitong pag-absuwelto pinaghihinalaang mga drug lord na sina Kerwin Espinosa at Peter Co sa kaugnay sa drug trade sa Region 7 at Region 8.

Matapos ang panibagong preliminary investigation, nagpasya ang DOJ panel of prose­cutors na kasuhan ang dalawa sa korte.

Kabilang din sa mga pinakakasuhan ng DOJ ang iba pang mga akusado na sina Lovely Impal, Marcelo Adorco at Ruel Malindangan.

Awtomatiko namang ibinasura ang kaso laban sa mga akusadong sina Max Miro, Nestor ‘Jun’ Pepito at Rowen Reyes Secretaria na pawang napatay sa magkakahiwalay na insidente.

Ayon sa prosecution panel na pinangungunahan ni Senior Assistant State Prosecutor Juan Pedro Navera, nakitaan nila ng proba­ble cause at kumbinsido sila na nagkaroon ng sabwatan ang mga akusado kung saan lumabag ang mga ito sa Comprehensive Dange­rous Drugs Act of 2002.

Ayon pa sa panel, ang kanilang desisyon ay suportado ng na­ging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng De Lima vs. Guerrero.

Ang kaso laban sa grupo ni Espinosa ay isasampa sa Makati­ City Regional Trial Court.