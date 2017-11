DOJ pumapabor kina Divina at Uy sa Atio slay

Mistulang pumapabor ang prosecutor ng Department of Justice (DOJ) kay University of Santo Tomas (UST) Faculty of Civil Law Dean Nilo Divina at sa kanyang law partner na si dating Isabela Rep. Edwin Uy.

Ito’y makaraang ipahayag ni Assistant State Prosecutor Susan Villa­nueva na hindi umano obligado sina Divina at Uy na magsumite ng kanilang rejoinder sa akusasyon na dawit sila sa pagkamatay ng UST freshman law student na si Horacio Tomas ‘Atio’ Castillo III.

Ipinaliwanag ni Villanueva na hindi nila pinupuwersa ang dalawang founding members ng Aegis Juris fraternity na maghain ng rejoinder dahil isusumite na rin naman nila ang resulta ng kanilang imbestigasyon.

Pagkatapos nito ay ilalabas aniya ang reso­lusyon na tutukoy kung dapat sampahan sa korte ang mga inakusahang sangkot sa pagkamatay ng 22-anyos na biktima ng hazing.

Bago ang nasabing pahayag ni Villanueva ay nauna nang binigyan ng deadline ng prosecution sina Divina at Uy para magsumite ng kanilang rejoinder kahapon (Nobyembre 17) kaugnay sa kanilang partisipasyon sa pagkamatay ni Castillo.

Naniniwala ang mga magulang ni Castillo na may bendisyon diumano ng dalawang trustee ng Aegis Juris ang tangkang cover-up sa krimen.