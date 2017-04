DOJ, DILG KUMIBO KAYO!

Kinalampag kahapon ng ilang mambabatas ang tila pananahimik ng Department of Justice (DOJ) at ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa nadiskubreng ‘tagong kulungan’ sa loob ng presinto ng Manila Police District (MPD) sa Tondo kung saan 12 preso ang natagpuan ng Commission on Human Rights (CHR).

Isa si Siquijor Rep. Ramon Rocamora sa nagsatinig ng panawagan dahil hindi umano dapat manahimik ang mga institusyon ng gobyerno sa ganitong gawain na minsan nang nauso noong panahon ng Martial Law.

“This recent discovery of a secret detention center inside a police precinct deserves nothing less than the condemnation of our government and a full scale investigation by the DILG and the DOJ,” ani Rocamora.

Dismayado ang mambabatas dahil kahit mariing ipinagbabawal sa Article III, Section 12 ng 1987 Constitution ang ganitong gawain ay lumilitaw na buhay na buhay pa at patuloy pa rin itong ginagawa.

Malinaw na patunay nito ang ‘secret jail’ na ni-raid ng CHR noong Huwebes ng gabi.

“Sadly, this horrendous practice from the Martial Law Era still persists. I look forward to our law enforcement officials taking decisive action on the entire precinct,” ayon sa mambabatas na dating prosecutor.

Palusot!

“Mukhang palusot ‘yan!”

Ganito naman ang reaksyon ni Kabayan partylist Rep. Harry Roque sa depensa ng sinibak na commander ng MPD Station 1 na si Supt. Roberto Domingo na sadyang ihiniwalay lang ang mga bagong huli sa mga preso habang pinoproseso ang kanilang papeles at itinangging secret jail ang natuklasan ng CHR.

“Kung makita natin ng mga larawan na lumabas sa mga pahayagan, sa akin walang makatao don na gumagamit pa sila ng plastic kapag kailangan mag-‘may I go out’. Ni walang facility para sa kubeta. Sa akin kung totoo na makeshift lang ‘yon, mali pa rin ‘yan,” anang mambabatas.

Bato nakakadismaya

Sa ginawa namang pagtatanggol ni PNP chief Director General Ronald ‘Bato’ dela Rosa sa pagkakaroon ng ‘secret jail’ ng kanyang mga tauhan sa Raxabago Station sa Tondo, Manila, “gravely disappointing” ang reaksyon sa kanya ni Senate minority leader Franklin Drilon.





“I do not see how General Dela Rosa can say that his cops did nothing wrong, when the Constitution and the law is clear that having a secret detention is illegal,” diin ni Drilon.

Dapat umanong maging maingat sa pananalita ang PNP chief dahil, “…as any reckless words from him only convince everyone that there is indeed a culture of impunity in the PNP these days,” paliwanag pa ng senador.

Kahapon ay siniguro ni National Capital Region Police Office (NCRPO) chief Director Oscar Albayalde na patuloy pa rin ang imbestigasyon ng PNP Internal Affairs Service (IAS) sa naturang ‘secret detention cell’ at nilinaw na ‘administrative relief’ lamang ang pagsibak sa mga ito upang hindi maimpluwensyahan ang imbestigasyon laban sa 13 pulis, sa pangunguna ni Station 1 commander Supt. Robert Domingo.