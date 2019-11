DOH tinurukan ng 1.2B para sa mga rehab center — Anakalusugan

TINURUKAN ng P1.2 bil­yong pondo ang Department of Health (DOH) para sa operas­yon ng 21 public residential drug treatment at rehabilitation center sa buong bansa, ayon kay Anakalusugan Party-list Rep. Mike Defensor.

Binanggit ni Defensor, vice-chairman ng House Committee on Health, pinakamalaki sa pinaglaanan ng pondo ang Bicutan Rehabilitation Center sa halagang P171 milyon.

Magkakaroon din ng P121 milyong pondo ang Central Luzon Centers for Health Development.

Lahat ng ito ay nakapaloob sa panukalang P4.1 trilyong budget para sa 2020.

May nakaantabay din na P55 milyon sa central office ng DOH para sa operasyon ng mga center.

“At present, drug abusers, with the help of their families, may voluntarily seek admission to any of these centers. Or they may be compelled to seek treatment in these centers,” ani ni Defensor. (Lorraine Gamo)