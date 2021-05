DOH tinuloy na pagturok ng AstraZeneca

Ipagpapatuloy na ng Department of Health (DOH) ang pagturok ng AstraZeneca vaccine para sa lahat ng eligible population, kasunod na rin ng rekomendasyon ng Food and Drug Administration (FDA) at expert panel.

Matatandaang pinahinto ng DOH ang pagturok ng AtraZeneva vaccine para sa mga indibidwal na 60-anyos pababa base na rin sa rekomendasyon ng FDA dahil sa mga ulat na maaari itong magresulta sa ‘very rare cases’ ng Vaccine-Induced Thrombosis and Thrombocytopenia (VITT).

Base sa ebidensiya, ang VITT ay isang ‘very rare condition’ ng blood clot na may kinalaman sa mababang platelet counts na nagaganap, apat hanggang 28-araw matapos na matanggap ang isang viral vector vaccine gaya ng AstraZeneca.

Nagkaroon naman ng konlusiyon matapos ang diskusyon sa DOH All Experts Group at ng Philippine College of Hematology and Transfusion Medicine (PCHTM), na ibigay muli ang AstraZeneca dahil wala pang tukoy na risk factor para sa VITT at ang benepisyo nang pagtanggap ng bakuna laban sa COVID-19 ay mas matimbang pa rin kaysa sa panganib nito.

Subalit magpapatupad pa rin umano ang DOH ng guideline upang mapagaan ang posibleng panganib ng naturang bakuna.

Ayon sa DOH, hanggang sa ngayon wala pa namang anumang insidente na may kinalaman sa VITT na nakumpirma ang FDA at ang National Adverse Events Following Immunization Committee (NAEFIC) sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)