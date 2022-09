DOH tinimbrehan mga iskul sa suot face mask

Nakikipag-ugnayan ang Department of Education (DepEd) sa Department of Health (DOH) sa pagbuo ng bagong guidelines sa pagsusuot ng facemask sa mga eskuwelahan.

Ayon kay DepEd Spokesman Michael Poa kinakailangan na i-update ng ahensya ang kanilang health protocols sa mga paaralan matapos gawing optional ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsusuot ng face mask sa mga outdoor na lugar.

“We will consult the DOH kasi may mga times na nasa open space din po ang ating mga learners and we will incorporate them doon sa naantalang health guidelines,” ani Poa sa isang press conference.

Samantala, sinabi ni Poa na magpapalabas sila ng datos kaugnay sa bilang ng mga estudyante at guro na nahawaan ng COVID-19 nang magsimula ang School Year 2022-2023, kung saan maraming paaralan ang nagbalik na sa face-to-face class sa full capacity.

Ayon pa kay Poa, inaasahan nila ang COVID-19 sa paaralan pero ang gustong mapigilan ay ang ‘major surges’. (Juliet de Loza-Cudia)