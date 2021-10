DOH sinopla mga reklamador na health worker

Nilinaw ng Department of Health (DOH) na kulang sa mga isinumiteng dokumento ang mga nagrereklamong health worker kaugnay sa hinihintay na mga benepisyo sa gobyerno.

Ito ang tugon ng DOH sa reklamo ng pribadong health workers sa anila ay makupad na pagtugon ng gobyerno sa pagbibigay ng kanilang mga benepisyo.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire na isa sa nagpapatagal sa kanilang claims ay hindi kumpleto ang mga isinumiteng requirement sa kagawaran.

“Based from recent reports nakita natin na marami pa ring incomplete ang submission ng mga dokumento.

We are highly reliant sa submission ng kanilang mga dokumento at submission ng listahan ng pangalan ng kanilang mga facilities,” ani Vergeire.

Dahil dito, sinabi ng opisyal na patuloy na nakikipag-ugnayan ang DOH sa mga pribadong ospital at private health worker para kumpletuhin ang kanilang mga requirement para makuha ang kanilang mga benepisyo.

Nakapagbayad na aniya ang DOH ng P6 bilyon para sa active haggard duty pay at special risk allowance ng mahigit 700,000 na health workers¬ habang nabayaran na ng life insurance ang mahigit 32,000 na mga indibidwal.

“Doon naman sa special risk allowance may mga batch na nga tayo ngayon na nag-umpisa tayo sa 300 plus lang nadagdagan na ng almost 80,000 ‘yong listahan at nakapag-release na tayo of late ng almost one billion pesos for this,” dagdag ni Vergeire.

Hinihiling ng Private Hospital Workers Alliance of the Philippines na bayaran na ng gobyerno ang ipinangakong meal accomodation, transportation at life insurance benefits na nakapaloob sa Bayanihan 2. (Aileen Taliping)