DOH sinisi COVID sirit sa mga pasaway

ITINURO ng Department of Health (DOH) ang pagtaas muli ng kaso ng coronavirus disease sa bansa sa hindi pagsunod ng mga tao sa mga minimum health standard tulad ng pagsusuot ng face mask at pagbabawal sa mga pagtitipon.

Sa public press briefing kahapon, sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na “aggravating factors” lamang sa pagtaas ng kaso ang presensiya ng mga coronavirus variant sa bansa.

“Kailangan nating baguhin ang pananaw ng ating mga kababayan. Oo may variants na na-detect pero ang kailangan nating isipin is we did not comply to the health protocols. So kung nakikita natin na tuloy-tuloy ang non-compliance, definitely tataas ang mga kaso. And the va­riants are just aggravating factors,” lahad ni Vergeire.

Ilang ospital aniya ang nakatanggap na ng mas maraming pas­yenteng may COVID-19 pero, ani Vergeire, Nobyembre pa lamang ay pinaghanda na nila ang mga pagamutan para sa inaasahang surge.

Hindi naman nila inaalis ang posibilidad na magrekomenda ng enhanced community quarantine (ECQ) kung kinakailangan.

“Atin hong binabantayan ang ating sitwasyon. Hindi natin masasabi na we can assure you na walang mangyayaring ECQ ‘pag dumating sa punto na talagang kailangan muna nating isara ang ating siyudad, dahil po dito sa nangyayari. Gagawin po ‘yan as an additional measure pero kailangang maintindihan na itong desisyon hindi mangyari kung lahat tayo ay tutulong sa gobyerno by complying with the minimum standards we have,” wika ni Vergeire. (Issa Santiago)