DOH, Sanofi pagbayarin sa dengue vaccine scam

Gustong panagutin ni Senador Joel Villa­nueva ang mga opisyal ng Department of Health (DOH) at ang French multinational pharmaceutical company na Sanofi Pasteur dahil sa kontro­bersiyal na anti-dengue vaccine na delikado pala sa kalusugan.

“We should hold the appropriate DOH officials responsible for hapha­zardly allowing the vaccine to be administered to students, without extensive due diligence on the effects of the drugs and without waiting for the results of comprehensive clinical trial,” pahayag ng senador.

Kasama aniya sa dapat ding habulin at panagutin ang Sanofi Pasteur dahil nilabas nito ang kanilang anti-dengue vaccine na Dengvaxia kahit na hindi pa kumpleto at maayos ang kanilang clinical studies.

Sinabi ni Villanueva na bago pa man bumili ng P3.5 bilyong halaga ng Dengvaxia ang DOH ay binigyan na ito ng babala sa posibleng peligro na idudulot ng naturang bakuna.

Kaugnay nito, umapela naman ang Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) sa Department of Justice na ipasiyasat sa National Bureau of Investigation ang dengue immunization program ng DOH na naglantad sa mga bata sa mas seryosong sakit.

“This is even worse than any heinous crimes,” ayon kay VACC founding chairman Dante Jimenez.

Kinakailangan aniyang panagutin ang lahat ng responsable sa pagbili ng anti-dengue vaccine.

Maaari rin umanong maghain ng class suit para makakuha ng danyos ang mga nabakunahan.

Samantala, tututukan ng Department of Education (DepEd) ang kondisyon ng libu-libong mga estudyanteng naturukan ng Dengvaxia.

Napag-alaman pa sa DepEd na umaabot sa 733,000 public school students mula sa Metro Manila, Central Luzon at CALABARZON o Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon na nasa edad 9-anyos pataas ang naturukan ng nasabing vaccine.