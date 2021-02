DOH pasaklolo sa WHO para tukuyin virus mutation

NAGPASAKLOLO sa World Health Organization (WHO) ang Department of Health (DOH) para madetermina ang mutations na posibleng panganib sa publiko.

Magsusumite ang DOH ng ‘virus mutations’ data sa international database ng WHO para madetermina ang posibleng mapanganib na variant.

Ayon kay DOH Usec. Maria Rosario Vergeire, ang kanilang data sa mutations E484K at N501Y sa SARS-CoV-2 virus ay ipapadala rin sa Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data (GSAID).

Ang gagawin po natin, isusumite po natin sa GSAID, which is an international system, ito pong ating mga detection, and also to WHO, so that they can better classify what type of variant are these,” ayon pa kay Vergeire.

Una nang sinabi ng DOH Region 7 na ang Philippine Genome Center (PGC) ay naka-detect ng ‘mutations of concern’ sa mga samples na sinuri mula sa Cebu. (Juliet de Loza-Cudia)