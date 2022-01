DOH: Omicron lumobo sa 43, Delta lagpas 8K na

May 29 sa 48 sample na isinailalim sa whole genome sequencing noong Enero 2, ang na detect na positibo sa Omicron variant o B.1.1.529.

Ito ang kinumpirma ng Department of Health (DOH), University of the Philippines-Philippine Genome Center (UP-PGC) at ng UP-National Institutes of Health (NIH) kung saan bukod sa 29 Omicron cases ay 18 rin ang nagpositibo sa Delta variant habang ang isang kaso ay walang line¬age na nakatalaga.

Ito umano ay sinuri sa sample na kinuha sa 19 returning overseas Filipinos (ROFs) at 29 local cases mula sa lugar na may case clusters.

Sa 29 Omicron variant, 10 ROFs at 19 ang lokal na kaso na nakatira sa National Capital Region (NCR) kaya nasa 43 na ang Omicron variant cases sa bansa.

Sa 19 local cases, 14 kaso ang nanatiling aktibo, 3 ang nakarekober habang 2 ay biniberipika pa.

Habang sa 18 Delta variant cases, 8 ang ROFs at 10 ang lokal na kaso kaya nasa 8,497 na ang kabuuang kaso ng Delta variant sa bansa. (Juliet de Loza-Cudia)