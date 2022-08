DOH nasipat 9K daily COVID sa balik-eskwela

Posibleng makapagtala ng hanggang 9,000 bagong kaso ng COVID-19 sa katapusan ng Setyembre ngayong nagsimula na ang face-to-face classes sa buong bansa.

“We agree the probability is there. Based on our projections, which were alreay updated because of the opening of classes, maaaring tumaas hanggang 9,000 daily cases dito sa bansa pagdating ng end of Semptember hanggang Oktubre,” sabi ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang press briefing nitong Biyernes.

Bunsod na rin umano ito ng pagluluwag sa galaw ng mga tao na bumalik na umano sa panahong wala pa ang pandemya kung kaya’t nanawagan si Vergiere sa publiko na sumunod pa rin sa mga minimum public health standards.