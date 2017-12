DOH napaniwala ng Sanofi na ligtas ang Dengvaxia

Ipinahayag ni Philippine Children’s Medical Center (PCMC) Executive Director Julius Lecciones na isang malaking “disappointment” ang inilabas ng French pharmaceutical giant na Sanofi Pasteur na mapanganib ang anti-dengue ­vaccine nito sa mga hindi pa ­dinadapuan ng nasabing sakit.

Aniya, napaniwala sila ng Sanofi na ligtas iturok sa mga batang may edad siyam pataas ang Dengvaxia.

“Nandoon ang tiwala mo dahil aprubado ng Food and Drug Administration. Ipinatupad ng DOH (Department of Health), safe at naaayon sa procedures, hanggang maglabas nga sila ng babala,” ayon kay Lecciones.

Kasabay nito, inamin ni Lecciones na ang PCMC ang direktang responsable sa pagbili ng P3.5 bilyong halaga ng Dengvaxia vaccines mula sa Sanofi Pasteur subalit bilang pagsunod umano ito sa utos ni da­ting Health Secretary ­Enrique Ona.

“Ang PCMC ang ina­tasan ng Secretary of Health na kung maaaring siya ang mag-procure para sa pangangailangan nila sa Dengvaxia. Wala naman akong nakitang maaaring iligal dahil from time to time, kami naman ay nagpo-procure para sa DOH,” ayon kay Lecciones.

Aniya, ang inilipat umano sa kanya na P3.5 bilyong halaga para sa pagbili ng anti-dengue vaccines ay ibinigay naman niya sa Zuellig Pharma na siyang supplier at distributor ng Dengvaxia.

Ipinaliwanag pa ni Lecciones na dumaan sa tamang proseso ang pagbili ng Dengvaxia na siyang itinatakda ng Government Procurement Reform Act.

“Na-advertise, may mga observers from Namfrel (National Movement for Free Elections), sarili naming COA (Commission on Audit), nag-proceed ayon sa process na nakasaad sa Procurement Law,” dagdag ni ­Lecciones.

Samantala, handa na­man aniya siyang hu­marap sa Senado at makipagtulungan sa mga ahensiya ng gobyerno na mag-iimbestiga sa kontrobersiyang idinulot ng anti-dengue vaccine.