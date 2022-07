DOH naalarma sa dengue sirit

Nakakaalarma na umano ang pagtaas ng kaso ng dengue sa Pilipinas.

Ito ang kinumpirma ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa Laging handa briefing dahil may mga naa-admit na sa pagamutan.

Nalaman na mula Enero hanggang nitong Hunyo, 2022 may 51,622 ang kabuuang kaso ng dengue sa bansa na hamak na mas mataas sa 32,610 kaso na naiulat ng DOH sa kaparehas na panahon noong 2021.

“Unang-una, alarming in terms of pagdami, ano? So kailangan talaga na mag-ingat and i-monitor nang husto dahil nakikita natin ang patuloy na pagtaas. Kaya po siya nakakaalarma na sinasabi natin dahil naapektuhan niya po ‘yung ating mga kabataan at nagkakaroon tayo ng admisyon sa mga ospital,” ani Vergeire.

Sinabi ni Vergeire na dina-download na sa ibang rehiyon ang pondo para matugunan ang sitwasyon sa dengue sa ibang lugar. (Juliet de Loza-Cudia)