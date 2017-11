DOH naalarma, P3B bakuna sa dengue delikado

Naalarma si Department of Health (DOH) Secretary Francisco Du­que matapos aminin ng multinational pharmaceutical company na Sanofi Pasteur na mapanganib ang pagpapabakuna ng dengue vaccine sa mga indibiduwal na hindi pa dinadapuan ng nasabing sakit.

Inihayag ng kompanya na mayroon silang bagong analysis sa isinagawang long-term clinical trial data sa dengue vaccine na Dengvaxia.

Ang Dengvaxia ang kauna-unahang bakuna sa dengue at ang Sanofi Pasteur na nakabase sa France ang gumagawa nito.

Nabatid na ang Deng­vaxia ay magbibigay ng matagalang proteksyon sa mga binakunahang indibiwal na nagkaroon na ng dengue pero maa­aring magdulot ng mas mapa­nganib na dengue o katulad na mga sakit gaya ng chikungunya, encephalitis at iba pa kapag ibinakuna sa mga hindi pa dinadapuan ng dengue.

“Based on up to six years of clinical data, the new analysis evaluated long-term safety and efficacy of Dengvaxia in people who had been infected with dengue prior to vaccination and those who had not. The analysis confirmed that Dengvaxia provides persistent protective benefit against dengue fever in those who had prior infection. For those not previously infected by dengue virus, however, the analysis found that in the longer term, more cases of severe disease could occur following vaccination upon a subsequent dengue infection,” ayon sa pahayag ng kompanya.

Kaya inatasan ni Duque ang Dengue Technical and Management Committee na makipag-usap sa mga eksperto para malaman nila kung ano ang kanilang magiging aksiyon.

“The safety of the children vaccinated is paramount, and the Health Department will need to do surveillance of those given Dengvaxia with no prior infection. It’s really a big task,” ayon kay Duque.

Nagdulot ng pangamba kay Duque ang pag-amin ng Sanofi Pasteur dahil ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asya na nag-apruba sa pagbibigay ng dengue vaccine sa mga indibiduwal na may edad 9-45 noong Disyembre 2015.

Bumili rin umano ang gobyerno ng P3 bilyong halaga ng Dengvaxia para sa isang milyong bata sa mga pampublikong paaralan na may naitalang mataas na insidente ng dengue kabilang na ang National Capital Region, Region 3, at Region 4A at itinurok ito nang tatlong phase mula noong Abril, 2016.

Nalaman na may 491,990 na pawang 9-anyos na estudyante ang nabigyan ng bakuna sa unang phase sa ilalim ng panunungkulan ni dating Health Secretary Janette Garin.





Sa naturang bilang, 415,681 naman ang na­bigyan na ng second phase na ipinatupad naman ni dating DOH Secretary Paulyn Ubial at ini-extend pa ang pagbabakuna hanggang Region 7.