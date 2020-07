DOH: Mga pasahero ng MRT, magbantay sa COVID symptom

Pinaalalahanan ng Department of Health ang mga pasahero ng Metro Rail Transit (MRT) Line 3, na magmatyag sa sintomas ng new coronavirus matapos magpositibo sa COVID-19 ang apat na ticket seller.

“Nag-aadvice na po tayo sa mga tao, whoever ‘yung mga sumakay po na nakasalamuha itong MRT employees like ‘yung nagbigay ng ticket, na kung saka-sakaling magkaroon ng sintomas, agad-agad na magpa-check up o ‘di kaya mag-quarantine,” ayon kay Health Undersecretary Ma.Rosario Vergeire sa ‘Unang Hirit’ ng GMA.

Nasa 172 na tauhan ng MRT-3 ang tinamaan ng virus, dahilan para magbawas ng operasyon ang railway system at pinaplano na ang contact tracing ng mga pasahero na nakasalamuha ng mga ticket seller.

Nakikipag-ugnayan na aniya ang DOH sa Department of the Interior and Local Government at sa pamunuan ng MRT-3 hinggil sa kung paano nila gagawin ang contact tracing ng mga naturang pasahero.(Shernielyn dela Cruz)