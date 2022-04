DOH: May COVID bawal bumoto; Poll body kumontra

Pinayuhan ng Department of Health (DOH) ang mga botanteng may nararamdamam sintomas ng COVID-19 namanatili sa kanilang bahay sa Mayo 9, araw ng halalan.

Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, ito ay para maiwasan ang posibleng hawaan ng virus sa ibang tao.

“We all know that elections and voting would be very important for every Filipino. Gusto natin i-exercise natin ‘yong right na ‘yan. Pero kapag tayo ay may sintomas na, hindi po natin puwedeng ipilit kasi you might be infecting other people,” ani Vergeire

Taliwas sa direktiba ng DOH ay pinayagan ng Comelec ang mga may COVID na bumoto pero ito ay sa itatalagang isolation polling places (IPP).

“Puwede po basta po sila ay papayagan makalabas po doon sa kung [saan] sila ay naka-isolate, halimbawa’t lalong-lalo kung sila ay nasa isang isolation facility. Of course po, wala po kaming guidelines kung saan ‘yong balota ay dadalhin mismo sa isolation facility,” wika ni Commissioner George Garcia kahapon,

“‘Pag po ganon kahit po may COVID-19, wala naman po sa aming patakaran na hindi sila pabobotohin,” dagdag pa niya. (Juliet de Loza-Cudia/Mark Joven Delantar)