DOH malamig sa Metro Manila alert level 2

Masyado pang maaga para ibaba sa alert level 2 ang Metro Manila sa kabila ng pagbaba ng mga bagong kaso ng COVID-19, ayon sa Department of Health (DOH).

Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, kailangan pa umanong bantayan araw-araw ang mga naitatalang bagong kaso bago tuluyang ibaba sa alert level 2 ang rehiyon.

“It’s too early to declare and to say to people that we will shift or deescalate to alert level 2. Araw-araw po binabantayan natin [ang mga datos] pero sa ngayon, hindi pa ho natin masasabi if we can already de-escalate by February dito po sa NCR,” saad ni Vergeire sa public briefing.

Samantala, base naman sa OCTA Research Group, nasa “very high risk” pa rin ang Metro Manila sa COVID-19. (Sherrylou Nemis)