DOH magdedesisyon sa NCR alert level – Palasyo

Suportado ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang nais diumano ng mga alkalde sa National Capital Region (NCR) na ibaba na ito sa alert level 3 pagkatapos ng Setyembre 30.

“Sa personal kong paninindigan suportado ko ang Metro Manila Council dahil importante na mas maraming kababayan natin ay magkaroon na ng hanapbuhay,” ani Roque.

Pero nilinaw ng kalihim na hindi na hawak ng Malacañang at Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) ang pagtatakda ng alert system sa NCR dahil ito’y nasa hurisdiksiyon na ng Department of Health (DOH).

Matapos aniyang palitan ang quarantine status sa alert level system, sinabi ni Roque na inalis na sa IATF ang pagdedesisyon nito at ibinigay sa pangangasiwa ng DOH.

Kapag inilagay sa alert level 3 ang NCR, tataas sa 50% ang mga maaaring kumain na sa mga restaurant at magbubukas na rin ang mga personal service pati na ang mga nakasarang gym. (Aileen Taliping)