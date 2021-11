DOH: Lahat ng rehiyon sa PH bumaba COVID case

Nasa minimal at low risk na laban sa COVID-19 ang lahat ng rehiyon sa Pilipinas.

“All regions are now at minimal to low risk case classification with negative two-week growth rates and average daily attack rates less than seven per 100,000 population. Region 2 shows a positive two-week growth rate in the recent week,” ayon kahapon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa Department of Health media forum. Karamihan umano ng rehiyon sa bansa ay nasa low risk na ang kabuuang COVID-19 bed at intensive care unit. Habang ang Region 9 ay nasa moderate risk ang ICU utilization na nasa 54%.

Ang National Capital Region naman ay nasa “low risk case classification with a negative two-week growth rate and an average daily attack rate of 2.69 per 100,000 individuals” na mas mataas sa nakalipas na 1.48. (Juliet de Loza-Cudia)