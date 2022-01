DOH laban-bawi: Walang pilitan sa COVID bakuna

Hindi pipilitin ang mga kawani ng gobyerno na patuloy pa ring nagmamatigas magpaturok ng COVID vaccine.

Ito ang inihayag sa Laging Handa press briefing ni Department of Health (DOH) Undersecretary Myrna Cabotaje na siyang chairperson ng National Vaccination Operations Center matapos umamin si Public Attorneys Office Chief Persida Rueda Acosta na hindi pa siya nagpapabakuna.

Ayon kay Cabotaje, hindi obligado ang mga kawani at opisyal ng gobyerno pero may direktiba si Pangulong Rodrigo Duterte na sana ay magpabakuna ang lahat ng mga nasa gobyerno.

“Hindi mandatory, kailangan nga magpirma ng consent pero gaya ng direktiba ng presidente, sana sumunod lahat ang ating government officials sa pagbabakuna,” ani Cabotaje.

Hanggang hindi aniya nababakunahan ang isang kawani ng gobyerno ay malaki ang posibilidad na malantad ito sa panganib ng COVID-19 at kapag tinamaan ng virus ay maging dahilan ito para mahawa ang mga kasamahan sa trabaho.

“They do not only put themselves at risk, pati ‘yong mga bakunado they are also put into risk kasi baka mahawa din sila at maging dahilan ng paglaganap ng COVID-19 sa workplace,” dagdag ni Cabotaje.

Umani ng puna kay Senador Franklin Drilon ang pag-amin ni Acosta at hindi aniya ito dapat payagang magtrabaho dahil nalalagay sa peligro ang kanyang mga tauhan at mga kasamahan. (Aileen Taliping)