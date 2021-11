DOH kinakapos ng hiringgilya

Nagkakaproblema ang bansa sa hiringgilya para sa mga mRNA vaccine tulad ng Pfizer at Moderna dahil sa global shortage, ayon sa Department of Health (DOH).

“Early part of this year, we have placed our orders… but hanggang sa ngayon medyo nagkakaroon ng delays ang kanilang (UNICEF) deliveries sa atin and this is because of the apparent global shortage,” pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang forum ng DOH.

Aniya, 44 milyong hiringgilya mula sa United Nations Children’s Fund (Unicef) ang inorder ng gobyerno.

Dahil dito, gumagamit sa ngayon ang mga vaccinator ng tuberculin syringe na ginagamit sa tuberculosis test. (Issa Santiago)