DOH kinakapa hawaan ng monkeypox sa PH

Inamin ni Department of Health (DOH) officer-in-charge Undersecretary Maria Rosario Vergeire na hindi pa nila alam kung may local transmission na ang monkeypox sa bansa.

Sinabi ni Vergeire sa pulong balitaan na hindi naman lahat ng may sintomas ng sakit ay dumadaan sa pagsusuri. Bukod pa sa hindi rin nagtutungo sa doktor para magpakonsulta.

“I cannot be certain to say that there is no local transmission,” ayon kay Vergeire. “Bakit? Alam natin hindi natin nate-test lahat. Alam natin hindi lahat ng may sintomas kung saka-sakali ay nakakapag-test o pumupunta sa kanilang mga doktor para magpakonsulta.”

Tiniyak naman ni Vergeire na handa silang tukuyin at gamutin ang sinomang dinapuan ng monkeypox sa bansa.

Sa ngayon apat pa lamang ang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa Pilipinas. (Juliet de Loza-Cudia)