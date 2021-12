DOH inawat mga Political Rally

Umapela ang Department of Health (DOH) sa mga politiko na iwasan ang pagdaraos ng ‘campaign sorties’ na magiging sanhi ng pagsisiksikan ng mga tao at masaring maging sanhi ng COVID-19 superspreader events.

“Nananawagan kami ulit sa ating mga opisyales at kumakandidato sa darating na eleksyon, sana po ‘wag po tayong mag-hold ng mga gathe­rings at events na alam natin will cause overcrowding and this might cause infections in the coming days and weeks,” ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire sa isang media briefing.

Nabatid na ang tandem ni dating senator Bongbong Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte rally sa San Jose City, Nueva Ecija ay dinaluhan ng libo-libong mga supporter kung saan ay lantaran na ang paglabag sa ipinaiiral na health protocol.

Nangangamba ang DOH na magkahawaan ang mga tao ng COVID-19 partikular na ngayon na may banta ng Omicron variant sa bansa.

Maliban sa natu­rang tandem ay marami ring kandidato partikular sa mga national position ang kabi-kabila ang pagbisita sa iba’t ibang parte ng bansa kung saan sila sinasalubong ng libo-libong mga tagasuporta.

Samantala, sa nagdaang mga linggo ay mababa pa sa 1,000 ang mga naitatalang kaso ng COVID sa Pilipinas, bagama’t patuloy ang paalala ng DOH na sundin pa rin ang minimum health protocols. (Juliet de Loza-Cudia/Joven Delantar)