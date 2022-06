DOH inawat booster sa 12-17 anyos

Sinuspinde muna ng pamahalaan ang roll-out ng COVID-19 booster dose para sa non-immunocompromised children na nagkakaedad na 12 hanggang 17 dahil na rin umano ng ilang glitch sa Health Technology Assessment Council (HTAC).

Sinabi kahapon ni National Vaccination Operations Center (NVOC) chairperson at Health Undersecretary Dr. Myrna Cabotaje na gumawa ng kondisyon ang HTAC na ang mga malulusog na adolescent na nagkakaedad ng 12 hanggang 17 ay bibigyan na lamang ng booster shot kung ang booster coverage ng mga senior citizen sa kanilang lugar ay umabot na ng 40%.

“We were confident sana na after the immunocompromised, sisimulan na ang rest of the 12 to 17 booster. Kaya nga lang po, may isang recommendation ang HTAC na nakiki-bargain kami. Ang gusto nila, at least 40% ng first booster ng area ay sa senior citizen. Alam naman natin na mababa ang first booster. Scientifically, may basis sila pero operationally, nahihirapan kami,” ayon kay Cabotaje.

Nabatid kay Cabotaje, sinusubukan pa nilang makipagnegosasyon sa HTAC hinggil sa nasabing kondisyon.

Umaasa sila na magkakaroon ng desisyon sa lalong madaling panahon para maabot ang itinakdang five month interval.

Magugunita na ang rollout ng unang COVID-19 booster dose para sa immunocompromised minors sa nasabing said age group ay sinimulan na noong Miyerkoles.

Ito ay ginawa sa mga ospital para ma-monitor ang kalusugan nang mabibigyan ng booster shot.

Sa mga pagamutan lamang ito isinagawa dahil na rin sa safety reasons.

Alinsunod sa guidelines ng Department of Health, ang mga immunocompromised adolescent na kabilang sa 12 hanggang 17 taong gulang, ay maaari nang tumanggap ng first booster, 28 araw matapos ang administrasyon ng ikalawang dose ng COVID-19.

Habang ang mga non-immunocompromised naman mula sa nasabing age group ay kailangan munang maghintay ng limang buwan, matapos ang kanilang second dose, bago makapagpa-booster shot.

Sinabi rin ni Cabotaje na ang pagbibigay ng boosters para sa mga immunocompromised na 12-17 years old ay mabagal at mababa.

Sa National Capital Region na mismo ay nasa 45 pa lamang ang nakapagpa-booster shot.

Nabatid na Pfizer booster shot pa lamang ang nabigyan ng emergency use authorization ng Food and Drug Administration para magamit sa mga batang nasa edad 12 hanggang 17. (Juliet de Loza-Cudia)