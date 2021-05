DOH inaaral pagturok ng magkaibang bakuna brand

Gumagawa na ang Department of Health (DOH) ng guideline para sa pagtuturok ng magkaibang brand ng bakuna sa una at ikalawang dose.

Ito’y ayon kay Food and Drug Administration director general Eric Domingo, kasunod ng pagpapabawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ng 1,000 Sinopharm vaccine sa China.

Ang Sinopharm ang itinurok kay Duterte kahit wala pa itong emergency use authorization sa bansa.

Dahil dito, inaaral na ng mga health expert kung maaring magpaturok ng magkaibang brand ng bakuna sakaling hindi available ang unang binakuna.

“Gumagawa ng guidelines ngayon ang DOH kung paano ‘yong interchangeability o mixing ng vaccines in case the second dose cannot be given na identical doon sa first dose,” ayon kay Domingo. (Ray Mark Patriarca)