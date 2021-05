DOH inaaral pagtanggal sa face mask ng mga bakunado

Tiniyak ng Department of Health (DOH) na pag-aaralan ang rekomendasyong payagan nang magtanggal ng face mask ang mga nakapagpabakuna na laban sa COVID-19.

Nilinaw naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire, hindi lamang ang COVID-19 vaccination ang dapat maging basehan kung papayagang mag-alis ng face mask ang mga nabakunahan na sa ilang lugar.

Dapat rin na isaalang-alang ang bilang ng mga kaso ng sakit, gayundin ang healthcare utilization rate.

“Ang ginagawa natin, tayo po ay nag-aaral na nitong sinasabing rekomendasyon na ito para makita natin if we can also apply this in specific bubbles,” ayon kay Vergeire sa online briefing kahapon.

Matatandaan na sinabi ni OCTA Research fellow Fr. Nicanor Austriaco dapat ay maging handa ang pamahalaan na dahan-dahanin nang i-relax ang health protocol ngayong unti-unti nang dumarami ang mga Pinoy na nagpapabakuna laban sa COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia)