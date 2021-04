DOH iimbestigahan pinamigay na ivermectin

Nais paimbestigahan ni Department of Health (DOH) Secretary Francisco Duque III sa Food and Drug Administration (FDA) ang mga ulat na isinulat lamang diumano sa tissue o bond paper ang prescription sa mga ivermectin na pinamigay sa Quezon City kamakalawa.

“Kung totoo man `yon na nakalagay sa isang tissue or bond paper lang, so part of what the FDA needs to do is investigate such reports. The accountability is clear it is the doctor who prescribed it who will answer for his action,” sabi ni Duque sa isang panayam sa telebisyon.

Nakasaad aniya sa batas na lahat ng prescription ay dapat na nakalagay ang pangalan ng nagreseta, address, professional registration number at tax receipt number.