DOH, hindi tinurukan ng breast cancer budget

Naalarma si Senador Risa Hontiveros sa hindi paglalaan ng pamahalaan ng pondo para sa pagbili ng gamot sa sakit na kanser sa ilalim ng panukalang budget sa 2018

Ayon kay Hontiveros, noong 2017, naglaan ang pamahalaan ng P97 milyon para sa breast cancer medicines subalit para sa 2018 ay wala.

Ang P97 milyon anya ay bahagi lamang ng P 378 milyon na inialaan ng Department of Health (DOH) sa cancer medicine access program.

“This is unacceptable. Our country ranked the highest in a list of 197 countries with the most number of cases of breast cancer, yet we have zero allocations for breast cancer medicines? How can the government convince those suffering from cancer that they can overcome this disease if it cannot provide the public access to needed medicines?” saad ni Hontiveros.

Nangako si Hontiveros na sa pagpapatuloy ng deliberasyo ng senado sa panukalang budget ay isusulong niya ang pagbabalik ng pondo at pagpapalawak pa ng programa.

Binigyang-diin ng mambabatas na hindi dapat hayaang makapasa ang national budget nang walang alokasyon para sa mga gamot lalo na sa breast cancer dahil may commitment ang pamahalaan na labanan ang sakit.

Ayon sa tala ng Philippine Obstetrical and Gynecological Society, noong 2016 ang Pilipinas ang may pinakamataas na kaso ng breast cancer sa 197 bansa.