DOH, FDA wapakels sa side effect ng AstraZeneca vaccine

Walang balak ang Department of Health (DOH) at Food and Drug Administration (FDA) na ihinto ang pagturok ng AstraZeneca vaccine sa kabila ng mga ulat na nagdudulot ito ng blood clot sa ilang tao na nabakunahan.

“At present, the DOH and FDA emphasize that there is no indication for the Philippines to stop rollout of AstraZeneca vaccines,” ayon sa pahayag ng DOH at FDA.

Tiniyak naman ng dalawang ahensya na patuloy nilang binabantayan ang pagbabakuna kontra coronavirus katuwang ang National Task Force Against COVID-19.

Alam umano ng DOH at FDA na ilang bansa sa European Union ang tinigil ang pagbabakuna gamit ang AstraZeneca vaccine. Subalit ang hakbang umano ng mga bansa sa EU ay bilang pag-iingat lamang habang ang ibang bansa naman ay nagsasagawa pa ng malalimang imbestigasyon kung may kaugnayan sa bakuna ang masamang epekto sa tao.

Nabatid na sa Austria, isang 49-anyos ang namatay 10 araw matapos turukan ng AstraZeneca vaccine. Nagkaroon umano ng multiple thrombosis atblood clot sa blood vessel ng biktima.

Ngayong buwan 22 kaso ng mga nabakunahan ang nagkaroon thromboembolic, ayon sa European Medicines Agency

Kasalukuyan nang iniimbestigahan ng Swedish-British multinational pharmaceutical company na Oxford-AztraZeneca ang mga napaulat na blood clot.

Nasa tatlong milyong katao sa Europe ang naturukan ng AstraZeneca vaccine na may 90 porisyentong bisa kontra COVID-19. (Juliet de Loza-Cudia/Dave Llavanes Jr.)