DOH, FDA doble kara sa Ivermectin

Pinuna ng isang kongresista ang Department of Health (DOH) at Food and Drug Administration (FDA) sa pagpili umano ng dalawang brand ng gamot na mas mahal para sa mga pasyenteng dinapuan ng COVID-19.

Ayon kay Anakalusugan party-list Rep. Mike Defensor, gumagastos ng daang milyon kundi man bilyon ang gobyerno sa pagbili ng Remdesivir at Tocilizumab subalit ayaw payagan ang mas murang Ivermectin.

Nagkakahalaga ang Remdesivir ng P28,000 kada vial samantalang $2 naman ang Tocilizumab habang ang Ivermectin ay P35 lamang kada tableta, ayon kay Defensor.

Ang mga mahal na gamot ay tumutuyo umano sa pondo ng Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) na siyang sumasagot sa gastos ng mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19. Mayroon din umanong mga pamilya na humuhugot ng sariling pera para lamang gumaling ang kanilang mahal sa buhay.

Punto ni Defensor pinayagan ng DOH at FDA ang paggamit ng Remdesivir kahit hindi ito inirerekomenda ng World Health Organization (WHO).

“We were part of the WHO solidarity trial and yet we do not follow their recommendations and continue to allow Remdesivir to be given to Covid-19 patients,” ani Defensor.

Pero ayaw umanong payagan ng DOH at FDA ang Ivermectin na hindi rin inirerekomenda ng WHO.

Sinabi ni Defensor na maaari namang payagan ng DOH at FDA ang paggamit ng Ivermectin katulad ng ginawa nito sa Remdesivir.

“An administrative order (AO) allowing drug manufacturers to produce Ivermectin can be issued. The AO would allow them to import legally without facing arrest and confiscation of products given the current policy of the DOH and the FDA,” dagdag pa ni Defensor.

Naniniwala si Defensor na maraming buhay ang maililigtas ng Ivermectin nang hindi nauubos ang pondo ng PhilHealth. (Billy Begas)