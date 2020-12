DOH, DILG sabong sa paglabas ng mga bata

Tinutulan ni Health Secretary Francisco Duque ang rekomendasyon ni Interior Secretary Eduardo Año na payagan nang makapasok sa mall ang mga batang nasa edad 7-14.

Si Ano ang vice chairman ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases habang si Duque ay chairman.

Nanindigan si Duque na ang mga kabataan nasa edad 14 pababa at ang mga senior citizen na nasa edad 66 pataas ay hindi dapat pang payagan na makalabas sa bahay para mapigilan ang pagsirit ng COVID19.

“Ang posisyon namin hindi nagbabago. Hanggat sa maaari i-discourage lahat dahil meron pa ring risk,” pagdidiin ni Duque.

Nabatid na ang mga nabanggit na edad ay vulnerable na mahawa ng COVID19 at mabilis silang mahawaan ng virus.

Sinabi pa ni Duque na hindi dapat maging kampante dahil andito pa ang COVID19.

“Halos mga 3 to 5 percent ng ating total infected cases ay sa mga bata nangyari. So, hindi sila exempted sa hawahan,” dagdag nito.

Nauna nang sinabi ni Año na nagdesisyon silang irekomenda ang pagpapalabas ng mga bata upang ma-enjoy ang Pasko.

“For Christmas, we have ordered the gradual expansion of the age group who will be allowed to go out. Minors may go out if accompanied by their parents and they can go to the malls,” ani Año sa isang pulong ng IATF.

Gayunman ay kumambiyo itong kailangan aniyang magdesisyon din ang mga alkalde sa Metro Manila patungkol sa usping ito sa pamamagitan ng paglalabas ng rekomendasyon.

Samantala,magkakaroon ng emergency meeting ang mga Metro Manila mayor at magbobotohan kung papayagan nang makapasok sa mga mall ang mga minor, ayon kay MMDA General Manager Jojo Garcia.

“Nag-decide kami na, we will wait for the opinion of the experts. Sabi nga nila papayagan iyan, na magkaroon ng surge, ang sisisihin mayors e. Hindi naman mga doctor iyang mga mayors natin,” dagdag ni Garcia. (Aileen Taliping/Juliet de Loza/ Prince Golez)