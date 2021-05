DOH, DILG, PNP sanib-puwersa! Promotor ng bakuna for sale tinutugis

Inatasan ni Philippine National Police (PNP) Chief Police General Guillermo Lorenzo Eleazar ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) na magsagawa ng imbestigasyon, kaugnay sa umano’y bentahan ng mga bakuna para makapila o mauna ang isang nagbayad.

“Tutugisin natin para panagutin sa batas ang mga pasimuno at gumagawa ng ganitong modus. As per directive of our SILG Eduardo Año, I have ordered the Criminal Investigation and Detection Group to identify and arrest the person or persons behind these scams. Inatasan din natin ang CIDG na makipag-ugnayan sa ating mga LGU,” ani Eleazar.

Inatasan ng DILG ang PNP na magsagawa ng imbestigasyon sa viral social media post na ang vaccine slots sa iba’t ibang LGUs ay ibinebenta sa halaga na depende sa brand.

Sinabi ni Eleazar na malinaw sa FDA na wala pang pinapayagang bentahan ng bakuna.

Ayon sa inisyal na ulat ang vaccination slots ay iniaalok mula 10,000 hanggang P15,000.

“Merong espesyal na lugar sa impiyerno ang mga ganitong uri ng tao pero ngayon pa lang, gagawin natin ang lahat para mapanagot sila sa kalokohang ito,” sinabi ni Eleazar.

Kaugnay nito ay nagsanib-puwersa ang Departmenf of Health (DOH) at Department of Interior and Local Government(DILG) sa nabunyag na modus ng COVID vaccines sa Mandaluyong City at San Juan City.

Sinabi ni Health Usec. Maria Rosario Vergeire na kumilos na ang DOH at DILG para matukoy kung sino ang dapat managot sa umano’y pagbebenta ng mga bakuna,.

“Tayo ay nakipag-ugnayan na sa ating local government officials. Sila rin po ay gumagawa ng kanilang imbestigasyon and at the same time and DOH at DILG ay nag-iimbestiga na rin. Hintayin po natin kung ano ang makalap na resulta dito,” ani Vergeire.

Mayroon aniyang parusa ang sino mang magbebenta ng mga binibili ng gobyerno.

Mariin namang itinanggi ng San Juan at Mandaluyong local government unit (LGU) ang kumakalat na balita na sa kanila nanggagaling ang ibinebentang COVID-19 vaccine.

Ayon kay Mandaluyong Mayor Carmelita Abalos, libre ang lahat ng bakuna laban sa COVID-19 at ibinibigay sa lahat ng residente at sa mga hindi residente na nagtatrabaho sa Mandaluyong.

Pinaiimbestigahan rin ni San Juan Mayor Francis Zamora ang isang netizen na umano’y nag-post na may kontak siya sa vaccination program. (Kiko Cueto/Aileen Taliping/Vick Aquino)