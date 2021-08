DOH: Delta variant sirit ‘di kakayanin ng PH

INAMIN ng isang health official na hindi kakayanin labanan ng gobyerno kung sakaling magkaroon ng COVID-19 Delta variant surges dahil sa kawalan ng sapat na resources.

“We are preparing ourselves, but our resources are finite. We are not capable of handling if the surge will be 3x to 4x com-pared to last year,” ayon kay Health Usec. Leopoldo Vega.

Sinabi ni Vega na naghahanda na ang national at local government para mapigilan ang transmisyon ng Delta variant na maaaring makahawa ng walong katao.

Nabatid na noong nakalipas na linggo, naka-detect ang DOH ng 216 kaso ng Delta variant.

Sa pinakahuling ulat ay nasa siyam na ang namatay dahil sa Delta variant.

Gayunman ay nanindigan si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire na sa kabila na may lokal na transmisyon ng Del-ta variant ay hindi pa maidideklara kung mayroon ng community transmission.

Una nang sinabi ng World Health Organization (WHO) na ang lokal na transmis¬yon ang sanhi ng infection. (Juliet de Loza-Cudia)