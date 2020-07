DOH dedma sa Pinoy test kit

Dahil sa kawalan ng aksyon ni Health Secretary Francisco Duque ang COVID-19 testing kit na world-class P1,320 PCR na gawa sa bansa ay napupuno lang ng alikabok na nakaimbak sa mga laboratoryo, ayon sa inilabas na joint statement nina Senators Franklin Drilon, Risa Honteveros at Francis ‘Kiko’ Pangilinan.

Ito ay binuo ng UP-National Institute for Health at pinondohan ng DoST, ang Filipino test kit ay patuloy na nahaharap sa mga hadlang kahit na ang mga imported brands mula sa China at Korea, na nagkakahalaga ng higit sa doble sa pagitan ng P4,000 at P8,000 pumasok sa bansa nang walang paghihirap.

Ang mga siyentipiko at doktor ng Pilipinas ay nagsimulang bumuo ng mga test kit noong Disyembre ng nakaraang taon nang naiulat ang tungkol sa coronavirus.

Sumailalim ang test kits sa mga pagsubok at pagsusuri, na may isang pansamantalang ulat na nagpapakita na mayroon silang hanggang 93.96% sensitivity at hanggang 98.04% na tiyak, sa isang agwat ng kumpiyansa na 95%, na nangunguna sa pinakamahusay sa buong mundo at gumaganap nang mas magaling kaysa sa ilan sa mga imported kit.

Ayon sa tatlong senador, ano pumipigil sa kalihim ng DOH sa pagbibigay ng go-signal para magamit at mag-mass production ng mga gawang Pinoy, kalidad na hindi gaanong mahal na test kit.

“Is there someone being favored here at the expense of Filipinos who every day face the dangers of getting infected, or who could already be carriers of the virus but are not yet being tested?,” tanong ng tatlong mambabatas. (Mina Aquino)